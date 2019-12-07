سعر اليورو اليوم في مصر

تباين سعر اليورو أمام الجنيه المصري وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم، السبت 7 ديسمبر الحالي، وترصد "الوطن" متوسط سعر الصرف في بعض البنوك على النحو التالي:

سعر اليورو في البنك المصري الخليجي

سجل سعر اليورو في البنك المصري الخليجي نحو 17.81 جنيه للشراء، و17.94 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

سجل سعر اليورو في بنك مصر نحو 17.79 جنيه للشراء، و17.91 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

سجل سعر اليورو في بنك قناة السويس 17.81 جنيه للشراء، و17.93 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

سجل سعر اليورو في بنك الإسكندرية نحو 17.77 جنيه للشراء، و17.91 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك عودة

سجل سعر اليورو في بنك عودة نحو 17.81 جنيه للشراء، و17.93 جنيه للبيع.