قضت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات فوه بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة المستشار أحمد فهمي يونس، بمعاقبة شخص بالسجن المشدد 15 عاماً، لاتهامه بسرقة رجل أعمال من مُصدري البصل بقرية المنشأة الكبرى والتابعة لمركز قلين في المحافظة، بالإكراة وذلك ضمن تشكيل عصابي مكون من 13 متهماً بأحداث القضية رقم 11137 لسنة 2017 جنايات مركز شرطة قلين، والمقيدة برقم 1122 لسنة 2017 كلي كفر الشيخ.

وتعود الواقعة عندما أحيل "أشرف ع.ع.ع"، إلى محكمة جنايات فوه، لأنه وبالاشتراك مع 12 متهماً آخرين، في منتصف مارس عام 2017، بدائرة مركز شرطة قلين، سرقوا مليون و800 ألف و75 جنيها، المملوكة للمجني عليه، محمد صبحي عبد الحميد الجزار، بالإكراة الواقع عليه بأن اعترضوا سبيله بسیارتين، حال قيادته سيارته الخاصة بالطريق العام.

تبين من قرار إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، أن المتهمين من الرابع وحتى التاسع، أشهروا في مواجهة المجني عليه سلاحا ناريا "بندقية آلية"، وأدوات عصي وبلط، مطلقين أعيرة نارية في الهواء، وما إن رأوه هشموا زجاج سيارته ما بث الرعب في نفسه وشل مقاومته وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على المبلغ المالى.

وتبين أن المتهمين من الأول حتى الثالث كانوا متواجدين، على مسرح الجريمة لراصد تحركات المجني عليه وإبلاغ باقيهم، كما وجهت لهم أتهامات حيازتهم وإحرازهم سلاح ناري "بندقية آلية"، وذخائر تستخدم لنفس السلاح، مما لا يجوز الترخيص لهم حيازتها أو إحرازها من أجل استخدمها في الجريمة.

وأوضح أمر الإحالة، أن نفس الأمر وجه لهم حيازتهم وإحرازهم أدوات تستخدم في الاعتداء على الأشخاص "عصي و بلط"، دون أن يوجد لحملها أو إحرازها أو حيازتها مسوعة قانونية أو مبررة من الضرورة المهنية أو الحرفية لاستخدامها في الجريمة، كما وجهت لهم اتهامات أخرى تتضمن إتلافهم السيارة رقم لوحتها" 4154 ع د ط " قيادة المجني عليه، ترتب عليها ضررا ماليا قيمته أكثر من خمسون جنيها.

وكشف قرار الإحالة عن اشتراك المتهم الثاني عشر، بطريقة الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الأول حتى الحادي عشر في ارتكاب الجرائم موضوع الاتهامات السابقة بأن هيأ مسكنه لتجمعهم واتفق معهم على سرقة أحد الأشخاص، بينما المتهم الثالث أخفى مبالغ مالية متحصلة من الجناية موضوع الاتهام الأول مع علمه بعقوبتها.