ضبطت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة، أحد الأشخاص مسؤول عن مخزن مستحضرات تجميل في المرج؛ لإدارته المخزن دون ترخيص، وتجميع كميات كبيرة من مستحضرات التجميل مجهولة المصدر، وغير مصحوبة بأي مُستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها في الأسواق؛ لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعُثر بداخل المخزن على 15660 عبوة مستحضرات تجميل "شامبو، معجون أسنان، غسول جسم، زيت شعر، شاور جيل - كريم بشرة"، مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها، واعترف بإدارته المخزن دون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها في الأسواق؛ لتحقيق أرباحٍ غير مشروعة.