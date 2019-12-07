تظاهرات "غاضبة" في العراق بعد ليلة دامية شهدتها العاصمة

خرج المتظاهرون العراقيون، صباح اليوم، إلى الشوارع في مدن الجنوب والعاصمة، بعد ليلة دامية شهدتها بغداد إثر مقتل 12 شخصا في هجوم شنه مسلحون مجهولون.

وقتل 12 متظاهرا، على الأقل، مساء أمس، في بغداد بعد مهاجمتهم من قبل مسلحين مجهولين سيطروا لفترة وجيزة على مبنى يحتله المحتجون منذ أسابيع قرب جسر السنك، بحسب ما أكدته مصادر أمنية وطبية، وسط انعدام أي رد فعل من القوات الأمنية القريبة من المكان.

ووسط حالة الهلع، دعا المتظاهرون من خلال وسائل التواصل الاجتماعي الناس إلى الالتحاق بهم والتجمع في ساحة التحرير المركزية بوسط العاصمة، ووصل المئات إلى الساحة قبل بزوغ فجر اليوم.

وقال أحد المتظاهرين لوكالة "فرانس برس"، "جئت بعد الحادثة، وكان هناك الكثير من الأشخاص في التحرير والسنك"، مضيفا أنه صدم من التدابير الأمنية المتراخية، حيث إن الشرطة كانت هناك، لكنها لم تفتشه.

ويشتبه في أن يكون الوافدون الجدد إلى الساحة هم من أصحاب "القبعات الزرقاء" التابعة لـ"سرايا السلام" الجناح العسكري لتيار رجل الدين الشيعي العراقي مقتدى الصدر.

وسبق للصدر أن أعلن تأييده للاحتجاجات، لكن العديد من المتظاهرين الذين يتفاخرون بأن حراكهم عفوي وغير مرتبط بأي جهة سياسية، كانوا حذرين من دعمه.

وقال مصدر في "سرايا السلام" لوكالة "فرانس برس"، إن أحد أفراد "القبعات الزرقاء" قتل في الاشتباك الذي وقع ليلا، وأنه جرى إرسال المزيد من الأعضاء العزل إلى ساحة التحرير لحماية المتظاهرين.

وقال المتظاهر نفسه إنه رأى رجالا في ساحة التحرير يحملون العصي ويرتدون سترات محملة بقنابل حارقة.