ضبط شخص بتهمة النصب على سيدة بالقاهرة.. أوهمها باستخراج رخصة قيادة

ضبطت مباحث المرور بمديرية أمن القاهرة أحد الأشخاص بتهمة النصب والاحتيال على إحدى السيدات، أقنعها باستخراج رخصة قيادة، وتحرر محضر بالواقعة.

كان قسم مباحث المرور بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغا من إحدى المواطنات "حاصلة على بكالوريوس" بإنشاء أحد الأشخاص صفحة إلكترونية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وأوهمها بقدرته على إنهاء إجراءات استخراج رخصة قيادة لها بوحدة تراخيص مرور بولاق والجزيرة الكائنة بدائرة قسم شرطة بولاق نظير تحصله منها على 1450 جنيها.

وتبين من التحريات صحة الواقعة، وضبط المتهم، وتبين أنه عاطل، وعُثر بحوزته على 500 جنيه، واعترف بارتكاب الواقعة.