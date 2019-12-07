استعاد السيناريست عمرو محمود ياسين، ذكرياته مع لقاء تليفزيوني قديم، كان قد حلّ فيه ضيفًا على مُقدمه، في سن الطفولة، بصحبة شقيقته "رانيا"، حيث كان يبلغ من العمر 5 أعوام آنذاك.

وسخر "عمرو" من هذا الحوار، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": قائلًا: "عبيط جدًا.. إيه يا رانيا الهبل بتاعنا ده"، مازحًا جمهوره بقوله: "خدوا بالكم الأهلي كان واخد الدوري برضه".

وردت عليه شقيقته "رانيا": "والنبي كنا جمال ومؤدبين.. وبعدين طول عمرك مفكر في عيل صغير.. يقول بحب مسلسل القرين إلي لو كان عبقري زيك من يومك.. بتقول رانيا عايزة تبقى ممثلة وبتدافع عن موهبتي".