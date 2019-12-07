قضت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار مصباح قرني، صباح اليوم السبت، بإحالة أوراق "عاطل" متهم بقتل سائق أردني لفضيلة مفتي الجمهورية، لأخذ رأيه الشرعي في تطبيق حكم الإعدام عليه، مع تحديد جلسة الدور السادس من شهر فبراير القادم للنطق بالحكم.

وتعود أحداث الواقعة إلى اليوم الثالث من شهر يناير الماضي، حينما عثرت دورية أمنية متحركة على جثه لرجل في منتصف العقد الخامس من العمر مرتديا كامل ملابسه، وحولها بركة من الدماء بالطريق الصحراوي الشرقي بزمام مركز ملوي، ويدعى "نعيم م م" 52 عاما، أردني الجنسية، سائق سيارة نقل مقطورة، ومصاب بطلقات نارية.

وأفادت التحريات الأولية أن المجني عليه سائق يعمل في نقل البضائع على سيارته وأغلب وقته يقضيه داخل الميناء وبعد متابعة اتصالاته الهاتفيه والرسائل الصادره والوارده إلى هاتفه، وتبين أن شخص يدعي "ع ا ا"، 56 عاما، عاطل، مقيم بشبرا بالقاهره مواليد مركز طما التابعه إداريا لمحافظة سوهاج منتحل اسم "محمد"، بالاتصال بالمجني عليه وإيهامه بنقل كمية كبيرة من البضاعة من شركة أدوية بمحافظه أسيوط وشحنها وتصديرها إلي إحدى الدول العربية.

وجرى تحديد ميعاد للاتفاق على المبلغ المالي وتقابل معه في القاهره، واستدراجه إلى الطريق الصحراوي الشرقي المنيا- أسيوط ، وأثناء احتساء المشروبات بالطريق الصحراوي قام بإطلاق النار عليه واستولى على السيارة ولاذ بالهرب وترك الجثة بالطريق الصحراوي، وبتقنين الإجراءات القانونية بالتنسيق بين مديريات أمن "القليوبية، الإسماعيلية، والمنيا" وجرى إلقاء القبض عليه وأعترف بأرتكاب الواقعة.