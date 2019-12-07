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"شعراوي" عن قانون الإدارة المحلية: سيخرج للنور قريبا

"شعراوي" عن قانون الإدارة المحلية: سيخرج للنور قريبا

"علاج طبيعي القاهرة" تقدم روشتة للوقاية المجتمعية من العجز

"علاج طبيعي القاهرة" تقدم روشتة للوقاية المجتمعية من العجز

أمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري غدا.. والعظمى بالقاهرة 22

أمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري غدا.. والعظمى بالقاهرة 22

"صناعة النواب": الحكومة غير قادرة على مواكبة أداء القيادة السياسية

"صناعة النواب": الحكومة غير قادرة على مواكبة أداء القيادة السياسية

ضبط شخص بتهمة النصب على سيدة بالقاهرة.. أوهمها باستخراج رخصة قيادة

ضبط شخص بتهمة النصب على سيدة بالقاهرة.. أوهمها باستخراج رخصة قيادة

في ذكرى اكتشاف رأس "نفرتيتي".. "هتلر" كلمة السر خلف نقلها إلى ألمانيا

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حكاية عامل عثر على "كنز" في أرضه بالجيزة: "كان بيدور على الزيبق الأحمر"

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