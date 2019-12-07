قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إنه من المتوقع أن تكون درجات الحرارة خلال الأسبوع الحالي حول معدلاتها الطبيعية، مع استمرار فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري قد تمتد إلى القاهرة يوم الاثنين.

وأكد "شاهين" في حديثه لـ"الوطن"، أن الأمطار ستكون خفيفة على القاهرة ومتوسطة الشدة على السواحل الشمالية، مشيرًا إلى أنها لن تكون مؤثرة على الأنشطة اليومية.

وعن البرودة التي نشعر بها في الفترة الحالية، قال "شاهين"، إنه طقس طبيعي بالنسبة لهذا الوقت من العام وإن كان يميل للدفء خلال ساعات النهار، ناصحا المواطنين بارتداء الملابس الشتوية في أثناء التواجد خارج المنزل خاصة الساعات المتأخرة من الليل أو في الصباح الباكر.

وأضاف مدير مركز التنبؤات الجوية، أن الرياح ستكون معتدلة على بعض المناطق، مع تكوّن الشبورة المائية في ساعات الصباح الباكر على الطرق الزراعية والطرق القريبة من المسطحات المائية، كما سيكون هناك اضطراب في حركة الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر.