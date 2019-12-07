اختتمت فاعليات التدريب البحري المصري الروسي المشترك "جسر الصداقة 2019" اليوم، بنطاق الأسطول الشمالي بمسرح عمليات البحر المتوسط الذي يعد من أكبر التدريبات البحرية المشتركة بمسرح عمليات البحر المتوسط، وذلك في إطار تنفيذ خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع الدول الصديقة والشقيقة.

شارك في التدريب عدد من الوحدات البحرية من الجانب المصري من الفرقاطات ولنشات الصواريخ، وسفن الإمداد وعناصر من القوات الخاصة البحرية، ومن الجانب الروسي عدد من الفرقاطات والقرويطات وسفن الإمداد وعناصر من القوات الخاصة البحرية.

واشتمل التدريب على تنفيذ عدد من الأنشطة القتالية بالبحر، تضمنت رمايات المدفعية بالذخيرة الحية والدفاع ضد التهديدات غير النمطية والدفاع الجوى عن التشكيلات البحرية، وتأمين سفينة ذات شحنة استراتيجية مهمة، وتنفيذ تمارین مواصلات إشارية، وممارسة حق الزيارة والتفتيش، إضافة إلى تنفيذ معركة تصادمية بين التشكيلات البحرية جرى خلالها فتح مراكز قيادة وسيطرة مشتركة، وأيضاً جرى تنفيذ بعض التمارين ذات المهارات البحرية المختلفة كتشكيلات الإبحار وإمداد السفن بالوقود بالبحر والتصوير الجوي.

جاء ذلك مع التدريب على العمل المشترك من خلال مراكز قيادة وسيطرة بهدف تحقيق التجانس وتوحيد المفاهيم للسيطرة وقيادة أعمال التشكيلات النوعية بالبحر.

وأظهر التدريب مدى خبرة وكفاءة القوات المشاركة من الجانبين في التخطيط وإدارة الأعمال القتالية بالبحر والسيطرة على الوحدات البحرية المشتركة، ولاكتساب القادة والضباط وأطقم الوحدات البحرية للمهارة الفائقة في التعامل مع التهديدات النمطية وغير النمطية.

وشهد المرحلة الختامية للتدريب كل من نائب قائد أسطول البحر الأسود الروسي وقائد الأسطول الشمالي.