الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي

التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الفريق أول سيرجي شويجو وزير دفاع جمهورية روسيا الاتحادية والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا، لحضور الاجتماع السادس للجنة التعاون العسكري المشتركة المصرية الروسية، وأُجريت له مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع، وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني للبلدين.

وتناول اللقاء سبل تعزيز أوجه التعاون في ضوء العلاقات الجيدة التي تربط البلدين، وتبادل الرؤى تجاه تطورات الأوضاع على الصعيدين الإقليمي والدولي، وانعكاسها على الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.

وترأس الوزيران اجتماعات لجنة التعاون العسكري المشتركة المصرية الروسية، التي تضمنت العديد من الملفات الخاصة بدعم آفاق التعاون في مجالات الدفاع والأمن ونقل وتبادل الخبرات والتدريبات المشتركة بين القوات المسلحة للبلدين.

وأكد القائد العام اعتزاز مصر بعلاقاتها الراسخة مع جمهورية روسيا الاتحادية، وحرص القوات المسلحة على زيادة أواصر التعاون والشراكة في مختلف المجالات العسكرية والأمنية.

من جانبه، أكد وزير دفاع جمهورية روسيا الاتحادية حرص بلاده على تعزيز أوجه التعاون مع مصر كونها دولة محورية بالمنطقة، مشيدا بدور مصر البارز في مكافحة الإرهاب ودعم جهود الأمن والاستقرار بالمنطقة، وفي نهاية الجلسة الختامية وقع الوزيران محضر لجنة التعاون العسكري.

حضر اللقاء الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية، وعدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين والملحق العسكري الروسي بالقاهرة.