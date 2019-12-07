توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأحد، طقس مائل للدفء حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا.

كما توقع الخبراء، أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، وأن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

فيما تكون الرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء والبحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدى لاضطراب الملاحة البحرية هناك.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا بالقاهرة فالعظمى هي 22 درجة والصغرى 16، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 17، ومطروح العظمى 21 والصغرى 17 ، وسوهاج العظمى 24 والصغرى 13، وقنا العظمى 24 والصغرى 13، والأقصر 25، والصغرى 13، وأسوان العظمى 25 والصغرى 14.