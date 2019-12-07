قال الدكتور مجدي يعقوب، إن مصر نجحت في أن تخطو نحو الدول المتقدمة بتطبيقها منظومة التأمين الصحي الشامل لمواطنيها، لافتا إلى أن هذا المشوار تأخر كثيرا، مؤكدا أنَّه سيحقق جميع الأهداف المرجوة منه خاصة في تحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين.

وتابع: "أنا مبسوط جدا عشان منظومة التأمين الصحي الشامل، هي هايلة، لأنه هيخلي فيه مساواة بين الناس كلها، زي ما هو موجود في انجلترا، والرئيس عايز كدا واحنا عايزين نساعده وماشيين وراه".

وأكد يعقوب، على هامش اجتماع مجلس أمناء الجامعة البريطانية بالشروق، بمناسبة الاحتفال بافتتاح واحة العلوم بحضور محمد فريد خميس رئيس مجلس الأمناء، "سنبذل قصارى جهدنا للمساهمة في نجاح المنظومة وتطبيقها في مصر كاملة".

وأوضح أن معهد القلب يعمل منذ إنشاؤه في أسوان يعمل علي ذلك.وبشأن فرع معهد القلب الجديد، أوضح يعقوب أنه سيتم وضع حجر الأساس له في يناير المقبل، لافتا إلي أن المعهد القائم يجري ٤ آلاف عملية سنويا .

وأشاد يعقوب بالخطوات التي تجريها وزارة التعليم العالي بشأن تطوير جميع القطاعات والتماشي مع متطلبات سوق العمل الدولية في إخراج كوادر متميزة سنويا من الطلاب.