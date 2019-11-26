في لافتة مميزة، جاور الدكتور مجدي يعقوب جراح القلب العالمي، الرئيس عبدالفتاح السيسي في حفل افتتاح عدد من المشروعات القومية في محافظتي بورسعيد وشمال سيناء اليوم، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وعدد كبير من رجال الدولة والوزراء وعدد من قيادات القوات المسلحة.

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي مشروعات قومية مهمة اليوم، بينها أنفاق جنوب بورسعيد، محور 30 يونيو، المرحلة الأولى من مشروع الأرصفة البحرية شرق بورسعيد، كما يتفقد مستشفى النصر التخصصي لأورام الأطفال التابع لمنظومة التأمين الصحي الشامل، ومشروع المزارع السمكية بشرق بورسعيد ومشروع تطهير بحيرة المنزلة.

ظهور يعقوب بجوار السيسي، لافتة جذبت أنظار ملايين المتابعين لحفل افتتاح ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما تراه الدكتورة سامية خضر أستاذ علم الاجتماع، أنّه ينم عن تقدير الرئيس للعلم والعلماء، وحرصه على مشاركة النماذج المشرفة العملاقة المؤثرة للمجتمع ولاسيما الشباب.

وأبدت الدكتورة سامية خضر سعادتها الشديدة بحضور البروفيسير مجدي يعقوب حفل الافتتاح وجلوسه بجوار السيسي، مؤكدة أنّها خطوة رائعة ومتميزة ولها مردود قوي على أفراد المجتمع، إذ إنّها طالما تمنت ذلك الأمر بمشاركة القامات الرفيعة في تلك الأحداث.

وأضافت خضر، لـ"الوطن"، أنّ ذلك يعد بداية لاختراق وتغيير الثقافة المصرية بتقديم المثل الأعلى والنماذج المشرفة للمواطنين، لإرسال رسالة لشباب المجتمع بأن يحملوا الشعلة من بعدهم ويستمروا في نفس المسار المشرف للبلاد، مشيرة إلى أنّ ذلك يثبت أنّ السيسي يمتلك بصيرة عظيمة بعيدة المدى لأبناء الشعب المصري.

لم تكن تلك هي المرة الأولى التي يظهر فيها الدكتور مجدي يعقوب بجوار الرئيس السيسي، إذ سبق وشارك في افتتاح المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي، الذي أقيمت فعالياته في العاصمة الإدارية الجديدة في أبريل 2019، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، بهدف خلق منصة دولية لتناول حاضر ومستقبل التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، من خلال مناقشات حوارية تتناول عددًا من القضايا المطروحة عالميًا، بما يسمح بتبادل الخبرات والتجارب العالمية في مجالات تطوير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

ويشرف مركز مجدي يعقوب لعلاج قلوب الأطفال في أسوان، على وحدة قلب الأطفال في مستشفى النصر التابع لمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، ضمن التعاون بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني.