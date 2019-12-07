سفير الاتحاد الأوروبي في العراق: أحداث بغداد "جرائم قتل"

أكد سفير الاتحاد الأوروبي في العراق مارتن هوث، أن الأحداث التي شهدتها ساحة الخلاني وجسر السنك وسط العاصمة العراقية بغداد "جرائم قتل".

وأعرب سفير الاتحاد الأوروبي لدى بغداد، في تغريدة له أوردتها قناة "السومرية نيوز" اليوم، عن غضبه وحزنه جراء جرائم القتل ضد أعداد من المتظاهرين والقوات الأمنية من قبل عناصر مجرمة.

يشار إلى أن ساحة الخلاني وجسر السنك وسط بغداد شهدت إطلاق رصاص حي من قبل مجهولين إضافة إلى قنابل مسيلة للدموع على المتظاهرين، فيما أعلنت وزارة الداخلية عن فتح تحقيق بالحادث الذي أدى إلى مقتل وإصابة 84 شخصا.