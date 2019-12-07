لقى اليوم السبت، مستأجر مخبز عيش بلدي في العقد الثالث من عمره، مصرعه نتيجة إصابته بنزيف وتهتك بالذراع الأيمن أثناء تنظيفه عجانة مخبز بلدي بقرية كفر خزاعل بمركز السنطة بمحافظة الغربية، مما أودت بحياته في الحال وجرى نقله جثه هامدة لمشرحة مستشفى السنطة المركزي.

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية إخطارا من العقيد أحمد البرجي مأمور مركز شرطة السنطة يفيد بورود بلاغ من مستشفى السنطة المركزي يفيد بوصول "هارون.ا" مستآجر مخبز بلدي "جثة هامدة" إثر إصابتها بتهتك ونزيف حاد بالذراع الأيمن.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.