طالب عالم الكيمياء الدكتور مصطفى السيد، الجامعات الجديدة في مصر بأن يكون لديها تعاملات مع الجامعات البريطانية لأهمية التبادل العلمي والتفاعل بين الطلاب المصريين والأجانب، مضيفا أنهم متقدمون في بعض الجوانب، ورغم ذلك فإن المصريين تفوقوا في جوانب بحثية آخرى.

وقال "السيد" على هامش اجتماع مجلس أمناء الجامعة البريطانية بالقاهرة، بحضور محمد فريد خميس، رئيس مجلس أمناء الجامعة: "التعليم في مصر المفروض يكون كويس والدليل على ذلك تفكير المصريين ونباهتهم على مدار 4 آلاف سنة ماضية، اخترعوا وأسسوا لنظريات لم يستطع العلماء تفسيرها حتى وقتنا هذا".

وأكد أن مسار التعليم حاليا يسير للأفضل نتيجة للتبادل العلمي مع الأجانب، مشيرا إلى أنه كان من الواجب بدء مشروع علاج السرطان بالذهب منذ فترات أبعد زمنيا، موضحا أن الأمريكان أجروا تجربة علاج السرطان بالذهب على الحيوانات منذ عام ونصف ونجحت، ويتم تطبيقها على البشر حاليا.

واستكمل: "الأفضل للأطباء في مصر تنفيذ التجربة على الإنسان مباشرة، وعدم الانتظار لإجرائها على القطط والكلاب".