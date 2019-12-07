أكد المهندس عبد السلام جابر، رئيس الإدارة المركزية لحماية النيل بوزارة الري، أن الوزارة تشكل مع بداية الموسم الشتوي كل عام، غرفة عمليات لمتابعة التغيرات المناخية ومواسم الأمطار.

وأضاف جابر، خلال لقاء مع برنامج "صباحك مصري" على قناة MBC مصر، أن الغرف تتكون من نقاط اتصال تشمل جميع المسؤولين بالقطاعات المختلفة بالوزارة، في جميع المحافظات، ومن أهم أعمالها تجهيز مخرات السيول، وإزالة أي تعديات عليها، وتنظيفها لاستقبال موسم السيول، والتي غالبا ما تصل إلى نهر النيل والترع، بعدما كانت مهدرة قبل بناء هذه المخرات، لافتا إلى أنه يتم إزالة الحشائش من هذه المخرات، وعمل صيانة لجميع محطات الرفع الموجودة على الترع والمصارف، وتشغيل وحدات الطوارئ في المحطات لرفع المياه قبل أن يزيد منسوبها في الترع.

وأوضح أنه يتم خفض منسوب المياه بجميع الترع والمصارف، حتى تكون ملائمة لاستقبال حجم الأمطار والسيول التي تسقط على مصر في الموسم.