أحبطت جمارك مطار برج العرب الدولي بالإسكندرية، اليوم السبت، محاولة راكب مصري لتهريب كمية من شاشات الهواتف المحمولة من الإمارات، وذلك بالمخالفة لقوانين الاتصالات والجمارك والاستيراد والتصدير.

واشتبه رجال الجمارك في الراكب "م.أ.ع" مصري الجنسية أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط "فلاي دبي" القادمة من الإمارات، بعدما تبين كثرة تردده على البلاد.

وبتمرير حقائب الراكب الشخصية على جهاز الفحص بأشعة "الإكس راى" وفحصها ذاتيا من خلال لجنة جمركية، عثر على 433 شاشة هاتف محمول مخبأة بين طيات الملابس، تقدر قيمتها بـ 133ألفا و950 جنيه.

وقرر محمود فرغلي مدير عام جمارك الموانئ الجوية، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 50 لسنة 2019 وتحريز المضبوطات وإحالة الراكب للنيابة المختصة.