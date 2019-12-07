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طقس اليوم السبت 7-12-2019 في مصر والدول العربية

طقس اليوم السبت 7-12-2019 في مصر والدول العربية

إيراداته تخطت 255 مليونا.. أماكن عرض "Terminator: Dark Fate" بالسينمات

إيراداته تخطت 255 مليونا.. أماكن عرض "Terminator: Dark Fate" بالسينمات

الجامعة الأمريكية تشارك في مهرجان الإسكندرية المسرحي بـ"إصابة شنيعة"

الجامعة الأمريكية تشارك في مهرجان الإسكندرية المسرحي بـ"إصابة شنيعة"

نجار على كرسي متحرك: اوعى حادث سير يوقفك

نجار على كرسي متحرك: اوعى حادث سير يوقفك

هنا شيحة: لم أندم على أي عمل فني قدمته طوال 20 عاما

هنا شيحة: لم أندم على أي عمل فني قدمته طوال 20 عاما

قبل انطلاقه.. كيف يؤثر منتدى أسوان للسلام على السياحة؟

قبل انطلاقه.. كيف يؤثر منتدى أسوان للسلام على السياحة؟

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للحالات المرضية.. خطوات تعديل وحدتك السكنية من دور أعلى للأرضي

حكاية عامل عثر على "كنز" في أرضه بالجيزة: "كان بيدور على الزيبق الأحمر"

حكاية عامل عثر على "كنز" في أرضه بالجيزة: "كان بيدور على الزيبق الأحمر"

بنك الإسكندرية يعلن عن وظائف شاغرة.. الشروط وطريقة التقديم

بنك الإسكندرية يعلن عن وظائف شاغرة.. الشروط وطريقة التقديم

"منها زيادة أسعار الأرز وتذاكر القطارات".. الحكومة تنفي 10 شائعات

"منها زيادة أسعار الأرز وتذاكر القطارات".. الحكومة تنفي 10 شائعات

قناة مفتوحة وستاد جديد.. 5 معلومات عن مباراة الأهلي والهلال السوداني

قناة مفتوحة وستاد جديد.. 5 معلومات عن مباراة الأهلي والهلال السوداني

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مسجد وعمرة وكولدير مياه.. الصدقات الجارية مستمرة على روح هيثم أحمد زكي

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