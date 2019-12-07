أعلن أ.د.أشرف عطية وكيل كلية الألسن لشؤون الدراسات العليا والبحوث، تنظيم مكتب الابتكار وريادة الأعمال بالكلية iHUB، بالتعاون مع نظيره بالجامعة، ورشة عمل بعنوان iDiscovery، تحت رعاية أ.د.محمود المتيني رئيس الجامعة، وأ.د.عبد الناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا و البحوث، و أ.د.سلوى رشاد عميد الكلية، وذلك في تمام العاشرة من صباح يوم الثلاثاء المقبل، بقاعة الترجمة الفورية.

وأوضح "عطية" أن ورشة العمل المجانية تهدف إلى مساعدة الطالب أوالمُتدرب على اكتشاف قدراته في ريادة الأعمال وصقل هذه القدرات وبناء عقلية ريادة الأعمال.

وأشار إلى أن الفئة المستهدفة هي طلاب البرامج الدراسية المختلفة وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة في كلية الألسن، لافتا إلى أن التسجيل في الورشة يتم إلكترونيًا.