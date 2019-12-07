قال الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا، إن الساحل الأفريقي يواجه منذ 10 سنوات تقريبًا خطرا إرهابيا حقيقيا بسبب تداعيات الأزمة الليبية وعوامل أخرى متعلقة بالفقر وانعدام وسائل التنمية.

جاء ذلك خلال افتتاحه، اليوم، في العاصمة باماكو للمؤتمر الـ18 لمنظمة استثمار نهر السنغال بحضور رؤساء موريتانيا والسنغال وغينيا.

وأكد بوبكر كيتا، أن السلام والأمن أمران حيويان لتنمية أي بلد أو منطقة، قائلا: "إنه على الرغم من الجهود الهائلة الفردية والجماعية التي بذلتها دول شبه المنطقة فإن هذا الخطر لا يزال يهدد كل الجهود الإنمائية حيث تخصص الدول المتضررة سواء كانت في حوض بحيرة تشاد أو دول مجموعة الخمس في الساحل ما بين 18 و32% من موازناتها للجهود الأمنية".