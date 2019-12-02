تكريم الجنود الفرنسيين الذين قتلوا في مالي

كرم الرئيس إيمانويل ماكرون، اليوم، 13 جنديا فرنسيا قضوا في مالي الأسبوع الفائت، مشيدا بـ"تضحياتهم من أجل فرنسا وشعوب منطقة الساحل".

وشارك في حفل التكريم الوطني الذي جرى في ساحة الأنفاليد في باريس نحو 2500 شخص بينهم عائلات الجنود الضحايا والعديد من المسؤولين السياسيين.وحمل نعوش الجنود رفاق لهم في الجيش على وقع الطبول.

وبعدما تلا ماكرون اسماء ورتب الجنود الذين قضوا في اصطدام مروحيتين خلال عملية قتالية في شمال شرق مالي، أشاد بـ"شجاعتهم" و"صفاتهم الإنسانية".

وقال قبل تقليدهم أوسمة "انحني أمام تضحيتهم (...) لقد ماتوا من أجلنا جميعا. ماتوا من أجل فرنسا، من أجل حماية شعوب الساحل، من أجل أمن مواطنيهم وحرية العالم".

وجرى التكريم في حضور رئيس مالي إبراهيم بوبكر كيتا إضافة إلى الرئيسين الفرنسيين السابقين نيكولا ساركوزي، وفرنسوا هولاند، ورئيس الوزراء ادوار فيليب ومسؤولي أبرز الأحزاب السياسية.