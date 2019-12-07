اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مع رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التخطيط ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وذلك حسبما أوضح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

الرئيس يتابع مستجدات الخطة التنفيذية لانتقال الوزارات والأجهزة الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة

وتناول الاجتماع، مستجدات الخطة التنفيذية لانتقال الوزارات والأجهزة الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة وما يرتبط بذلك من برامج التطوير المؤسسي.

ووجه الرئيس السيسي بأنَّ يكون انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة بمثابة بناء جهاز إداري كفء يتسم بالحوكمة والعصرية، ويرتقي إلى تطلعات المواطنين ويمثل نقلة نوعية إلى مستقبل العمل الإداري الحديث والمتطور.