أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى أن «الدولة تحركت فى الفترة الماضية للأمام ولا عودة للخلف، ونبذل جهوداً جبارة لحل المشكلات، ونتحرك بمعدلات تنفيذ كبيرة»، وأشاد بالتحركات التنموية، قائلاً: «هنستمر بجهدكم وصبركم».

وقال الرئيس، خلال افتتاحه عدداً من المشروعات التنموية والخدمية فى محافظة دمياط أمس: «أحلم أن يُقال عالمياً هنروح نجيب الأثاث من دمياط فى مصر»، موضحاً أنه يحلم أيضاً بأن نصل للعالمية فى مجالات الأثاث والجلود والسجاد وغيرها.

ولفت إلى أن «التحرك الذى أجرته الدولة فى ملف العشوائيات كان حلماً لديه وهو صغير»، وأضاف: «قلت لا يمكن نسكت وفيه ناس مرمية فى الشارع، ولما جيت مكانى جريت على حلمى، وربنا مكننا من تحقيقه».

واستمع الرئيس لعدد من الصناع خلال جولته بمدينة الأثاث، ووجَّه الحكومة ببحث أى مشكلات تواجههم، خاصة فى دمياط، وعرضها عليه خلال شهر. وعن ملف البحيرات المصرية، قال: «هنرجع بحيرات مصر زى ما الكتاب بيقول فى دول العالم المتقدم».

وقال «السيسى»، خلال كلمته: «بُصوا للمنطقة حواليكم وشوفوا، عندما يتحرك الناس قادرين يهدوا بلادهم إزاى»، مؤكداً ضرورة «إيجاد مناعة لدى المصريين، خصوصاً لدى الشباب صغير السن، فى المرحلة العمرية من 16 إلى 18 عاماً، لأنهم ما شافوش وما يعرفوش ما حدث بعد 2011، وليس مَن حضروا ووعوا وفهموا ما حدث».

"السيسى": "عملنا فى الكهرباء أكتر من اللى اتعمل فى 60 سنة".. وأحلم بالوصول للعالمية فى مجالات "الأثاث والجلود والسجاد"

وتابع قائلاً إن إنتاج مصر من الكهرباء كان 25 ألف ميجاوات منذ 5 سنوات، وجرت إضافة 28 ألف ميجاوات وأكثر، أى أننا فى 5 سنوات فقط «عملنا أكتر من اللى اتعمل فى 60 سنة فى القطاع.. وأكتر»، موضحاً أننا «نطور شبكات ومحطات التحكم لتصبح مصر جسراً لنقل الكهرباء».

وعن الشكاوى من «الفواتير»، قال الرئيس إنها ستنتهى بتعميم العدادات الذكية أو مسبوقة الدفع، وأوضح أن الحكومة أنفقت 1.3 مليار جنيه لتعالج النمو العشوائى أسفل كابلات الجهد العالى لضررها على الصحة العامة.

وسأل الرئيس، اللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية: «إيه اللى مأخَّرك فى مصر الجديدة وطريق مصر السويس»، ليرد بأنه خلال الشهر الجارى سيجرى تنفيذ الكبارى بمقاييس عالمية، وعقّب الرئيس بأن المشروعات تجرى فى شرق القاهرة كلها، لزيادة السيولة المرورية، وسأل المهندس مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، عن فترة تنفيذ الـ12 كوبرى التى يجرى العمل فيها، ليرد رئيس «الهندسية»: 4 أو 5 سنين، ويُعقِّب الرئيس: «هيخلصوا فى 4 شهور بس».