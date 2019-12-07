سقط تشكيل عصابي متخصص في سرقة الهواتف المحمولة، في قبضة الأهالي بمحافظة الأقصر، وذلك بعد اختطافهم هاتفا محمولا من طالب، أثناء ذهابه المدرسة من خلال عبور مزلقان مصطفى كامل وسط المدينة.

وكان اللواء أيمن راضي، تلقى بلاغا يفيد بضبط "ا. س"، 18 عامًا، عاطل، و"ا. م"، 19 عاما، في قبضة الأهالي، بعد سرقتهما طالب يدعى "م. ش"، 11 عاما، وذلك بعدما تتبعا الطالب أثناء ذهابه للمدرسة، واختطفا هاتفه المحمول أمام مزلقان القطارات.

جرى التحفظ على المتهمين، وتحرر بذلك محضر رسمي رقم 121 جنح أحداث لسنة 2019، وجارِ العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات مع المتهمين، بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.