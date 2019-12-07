أقدمت ربه منزل على الانتحار، بإلقاء نفسها من شرفة الطابق السادس بمحل سكنها بمنطقة العصافرة شرق الإسكندرية.

تلقى قسم شرطة المنتزه ثانِ، بلاغ يفيد بسقوط ربة منزل تدعى "ك. أ"، 52 عاما، من شرفة منزلها، انتقل ضباط القسم إلى موقع الحادث، وتبين أن الجثة لربة منزل لديها 4 أبناء.

وقال نجل المتوفية إن والدته كانت تمر بحالة نفسية سيئة منذ طلاقها من والده مؤخرا، وكانت صدمة لها تسببت في مرورها بأزمة نفسية لجأت إلى الانتحار 4 مرات بتناول عقاقير سامة ثم مؤخرا ألقت بنفسها من الشرفة.

تحرر المحضر في قسم شرطة المنتزه ثانِ، ونقلت الجث إلى مشرحة كوم الدكة، وبلغت النيابة لمباشرة التحقيقات.