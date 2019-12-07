يلجأ كثير من المواطنين إلى الانتقال من شقة سكنية إلى أخرى، سواء كان العقار الجديد خارج المحافظة أو داخلها، لأسباب كثيرة ومختلفة، قد يكون منها انتهاء مدة إيجار العقار السكني القديم، ويضطر المواطن إلى نقل جميع خدماته للعنوان الجديد الخاص به، وتقدم وزارة التموين والتجارة الداخلية خدمة تحويل البطاقة التموينية من مكتب إلى آخر داخل نفس المحافظة..

المستندات المطلوبة لتحويل بطاقة تموين من مكتب إلى آخر

- البطاقة الذكية الخاصة بالمواطن.

- المستند الدال على تغيير عنوان السكن.

إجراءات تحويل البطاقة التموينية من مكتب لآخر

- يقوم مكتب التموين القديم بالاستعلام عن بيانات المواطن من قاعدة البيانات، ومراجعة نموذج الخدمة والمرفقات.

- ثم يقوم باعتماد النموذج وإرساله إلى مكتب التموين المحول إليه.

- يأتي دور مركز الخدمة بخصم البطاقة من مكتب التموين والبدال المحول منه، وإرسال البطاقة والمرفقات إلى الشركة المنفذة.

- تقوم الشركة المنفذة بمراجعة تنفيذ حركة خصم البطاقة على النظام وإرسال البطاقة والمرفقات إلى مكتب التموين المحول إليه.

- يستلم مكتب التموين المحول إليه المواطن نموذج الخدمة، ويحدد البدال الجديد، ويعتمد النموذج وإرساله إلى مركز الخدمة.

- يقوم مركز الخدمة بنقل بيانات البطاقة على المكتب الجديد وتحديث بطاقة المواطن وإرسالها إلى الشركة المنفذة.

- ترسل الشركة المنفذة البطاقة التي تم تعديلها إلى مكتب التموين مرفق بها تقرير مفصل موضح به البيانات الخاصة للبطاقة الحديثة.

- يقوم مكتب التموين بمراجعة البيانات للتأكد من تنفيذها.

- يتوجه المواطن لمكتب التموين لاستلام البطاقة بعد توقيعه على التقرير المفصل والذي يحتوي على: اسم صاحب البطاقة، عدد المستفيدين، تاريخ الاستلام، اسم البدال، واسم المكتب.

- يقوم مكتب التموين المحول إليه البطاقة بإبلاغ البدال بالبطاقة المضافة له أثناء المحاسبة الشهرية للبدال.