استقبل ميناء الغردقة البحري، منذ قليل، أولى رحلات العبارة "كوين نفرتيتي" على الخط الملاحي "الغردقة - شرم الشيخ" بعد توقفه أكثر من عام ونصف، وعلى متنها وزير النقل، ورئيس هيئة موانئ البحرالأحمر، والوفد المرافق لهما، وعدد من الركاب، إضافة إلى 7 سيارات.

كان في استقبال العبارة بميناء الغردقة البحري لدى وصولها، نائب رئيس موانئ البحرالأحمر، ومدير الميناء، وبعض القيادات الأمنية بالبحرالأحمر.

وأكد وزير النقل، في تصريحات صحفية، أن إطلاق هذا الخط الملاحي يأتي في إطار مساهمة وجهود الوزارة لتشجيع البرامج والمخططات السياحية وتنوع المنتج السياحي، مشيرا إلى أنه سيشكل جسرا يربط بين المناطق السياحية بمدينة شرم الشيخ وسانت كاترين وطابا والغردقة والأقصر.

وأعلن مسؤلو شركة الجسر العربي للملاحة عن تنظيم رحلات أسبوعية للعبارة "كوين نفرتيتي" على الخط الملاحي "الغردقة - شرم الشيخ" بعد توقفه أكثر من عام ونصف لتنشيط السياحة بين شرم الشيخ، وذلك لربط المدن السياحية وتقريب المسافات على السائحين، وتسهيل زيارة السائحين من شرم الشيخ للغردقة ومرسى علم والجونة والأقصر، وكذلك تمكين وتسهيل زيارة السائحين من مدينة الغردقة لشرم الشيخ وسانت كاترين ودهب وطابا، وربط هذه المدن برحلات إلى مدينة البتراء الأثرية في الأردن، وكذلك نقل العمالة ونقل السيارات والبضائع، خاصة أن هذا الخط الملاحي سيسهم في اختصار المسافة بين شرم والغردقة لنحو ساعتين ونصف فقط، بدلاً من استغراقه أكثر من 8 ساعات بالطريق البري بينهما.

جدير بالذكر أن العبارة "كوين نفرتيتي" هي إحدى العبارات التابعة لشركة الجسر العربي، وهي بالشراكة مع ثلاث دول مصر والأردن والعراق، وهي بطول 82 مترا، وعرض 16 مترا، وغاطس 2.9 مترا، وسرعة 28.7 عقدة، وتحتوي حوالي 600 مقعد، وتتسع لـ 130 سيارة، إضافة إلى أماكن الترفية.