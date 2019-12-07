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صور.. محافظ أسيوط يوجه "التضامن" بتطوير دور رعاية الأيتام

صور.. محافظ أسيوط يوجه "التضامن" بتطوير دور رعاية الأيتام

"صحة الشرقية" توجه بسرعة تطوير قسم الأطفال المبتسرين بمستشفى القرين

"صحة الشرقية" توجه بسرعة تطوير قسم الأطفال المبتسرين بمستشفى القرين

إلزام "الداخلية" بثمن "7 شجرات" لميناء الإسكندرية

إلزام "الداخلية" بثمن "7 شجرات" لميناء الإسكندرية

وزير الداخلية يستعرض أوجه التعاون الأمني مع تشاد

وزير الداخلية يستعرض أوجه التعاون الأمني مع تشاد

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