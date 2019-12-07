تمكنت أجهزة البحرالأحمر من سحب مركب الصيد الغارق بأحد شواطئ منطقة "الجمشة" شمال مدينة الغردقة إلى ميناء السويس، وذلك عقب شحوط وإنقاذ 24 صيادا على متنه، قادمين من منطقة برنيس جنوب مدينة مرسى علم.

فيما شكلت غرفة عمليات البحرالأحمر لجنة من الأجهزة المعنية بالتنسيق مع البيئة، وقطاع محميات البحر الأحمر، لتحديد الأضرار التي لحقت بالشعاب المرجانية.

كانت جمعية الإنقاذ البحري وحماية البيئة تلقت بلاغا من غرفة عمليات المحافظة بشحوط مركب صيد شمال منطقة الجمشة شمال مدينة الغردقة، وكان على متنها 24 صيادا جرى إنقاذهم جميعا.

فيما أكدت التحقيقات الأولية أن شحوط المركب أدى إلى تسرب المياه إلى جسم المركب، فيما دفعت الجهات المعنية بقوات البحث والإنقاذ لسرعة التحرك لإنقاذ الصيادين، وسحبت المركب وإخراجه من منطقة الشحط، إلى ميناء السويس.