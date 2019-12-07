إلزام "الداخلية" بثمن "7 شجرات" لميناء الإسكندرية

ألزمت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، وزارة الداخلية بسداد 5 آلاف و434 جنيهاً، لصالح الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، نظراً لإتلاف إحدى سيارات الوزارة «5 شجرات جردينيا» و«شجرتين سيكاس» داخل المنطقة الرابعة بالميناء.

وكان النزاع بين «هيئة الميناء» والداخلية، استمر 5 سنوات على مبلغ 5 آلاف جنيه قيمة تلفيات أحدثتها إحدى سيارات الوزارة، واستندت الجمعية فى فتواها إلى نص المادة (174) من القانون المدنى والتى تضمنت أن «يكون المتبوع مسئولاً عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع، متى كان واقعاً منه حال تأدية وظيفته أو بسببها، كما تقوم رابطة التبعية، ولو لم يكن المتبوع حراً فى اختيار تابعه». وأوضحت الجمعية أن وقائع النزاع، وفقاً لما عُرض عليها من أوراق، أنه بتاريخ 2013 تسببت سيارة لوزارة الداخلية فى إتلاف (5) أشجار جردينيا وشجرتين سيكاس داخل المنطقة الرابعة بميناء الإسكندرية. واستكملت الجمعية أن الوزارة لم تُقِم أى دليل على خلاف ذلك، ومن ثم تصبح مسئولة عن تعويض الهيئة الطالبة عن الضرر الذى لحق بها، ما يقتضى إلزام الوزارة بسداد قيمة إصلاح التلفيات المذكورة آنفاً مضافاً إليها قيمة الضريبة العامة على المبيعات.