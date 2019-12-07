واصلت أجهزة وزارة الداخلية في قطاع الأمن العام، ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية كافة، توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي على مستوى محافظات الجمهورية.

وأسفرت جهود الحملات خلال أسبوع، عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية: