أعلنت إدارة الأنشطة الطلابية بجامعة القاهرة، عن إطلاق عدد من المسابقات في مختلف المجالات، تحت رعاية رئيس الجامعة الدكتور محمد عثمان الخشت، وذلك في إطار خطة الجامعة لتنمية المواهب وتشجيع الطلاب على العمل بجهد لتطوير قدراتهم الذاتية، وتستعرض "الوطن" أنشطة ومجالات المسابقات وشروط التقدم إليها:

مجالات المسابقات

النشاط الثقافي: الرواية، المقال، شعر فصحى وعامي، القصة القصيرة.

النشاط الاجتماعي: شطرنج فردي، مبادرة مجتمعية.

النشاط العلمي: تصميم برامج لتطبيقات المحمول.

النشاط الفني: العزف، الغناء، التصوير الفوتوغرافي.

النشاط الرياضي: تنس طاولة، مارثون جري.

شروط التقديم للمسابقات

- النشاط الثقافي و العلمي: تقديم الأعمال من نسختين ورقيتين من الأعمال + أسطوانة مدمجة فى موعد أقصاة الأحد 15 ديسمبر.

- النشاط الفني مسابقة التصوير الفوتوغرافي أو الضوئي: تقدم الأعمال مطبوعة طباعة ورقية + أسطوانة مدمجة في موعد أقصاة الأحد 15 ديسمبر.

- مسابقة العزف والغناء: حضور المتسابقين يوم الأربعاء الموافق 11 ديسمبر في مبنى رعاية الشباب بجوار حمام السباحة بمدينة الرياضة للجامعة في تمام الساعة الواحدة ظهرا.

- النشاط الاجتماعي: الشطرنج وتنس الطاولة حضور المتسابقين يوم الإثنين الموافق 9 ديسمبر في تمام الساعة 3 عصرا بقاعة المصريين صالة المشاهدة.

- مسابقة الطالب المثالي والطالبة المثالية: الحضور مع المستندات في قاعة المصريين بصالة المشاهدة، بمدينة الطلبة يوم الثلاثاء 10 ديسمبر الساعة 12 ظهرا والتحريري يوم الأربعاء 11 ديسمبر.

- النشاط الرياضي: الماراثون بملاعب المدينة الرياضية بجوار ملعب كرة القدم يوم الإثنين 16 ديسمبر الساعة 12 ظهرا، وسوف يقام المهرجان الرياضي بجميع الألعاب ومن يرغب الاشتراك تسجيل الأسماء بأدارات الأنشطة بالمدن.

على أن تقدم الأعمال في المواعيد المحددة لها في كل إدارة الأنشطة بكل مدينة وفي حالة الأعمال دون المستوى سوف تحجب الجائزة.

الجوائز

- لجميع المسابقات (مركز أول 500ج - مركز ثاني 400 ج – مركز ثالث 300ج).

- مسابقتي تنس الطاولة الشطرنج (مركز أول 300 ج – مركز ثاني 200 ج – مركز ثالث 100ج).

- الطالب المثالي والطالبة المثالية 500 ج مركز أول فقط.