وزير الري السوداني يغادر إلى واشنطن للمشاركة في اجتماع سد النهضة

يغادر وزير الري والموارد المائية السوداني، ياسر عباس، اليوم السبت، إلى واشنطن للمشاركة في اجتماع "سد النهضة" الإثيوبي التي تنطلق بعد غد الاثنين لوزراء خارجية ومياه الدول الثلاث "مصر-السودان -إثيوبيا" في حضور مراقبين من أمريكا والبنك الدولي.

ويأتي هذا الاجتماع تنفيذا لخطة العمل المتعلقة بتقييم المسار التفاوضي للاجتماعين السابقين بكل من أديس أبابا والقاهرة.

ويعقد الوزير السوداني، على هامش الاجتماع تنويرا للجالية السودانية، غدا الأحد، بمنبر التجاني الطيب للحوار الديمقراطي، بواشنطن حول موقف السودان من السد الإثيوبي.

فيما عقد عباس، صباح اليوم، لقاءا تنويرا لقيادات الوزارة ووكلاء ومهندسي الري السابقين، لاطلاعهم على موقف السودان التفاوضي في هذا الملف.

"عباس": اهتمام سوداني بضمان الوصول إلى اتفاق

وأكد وزير الري السوداني، للمشاركين، اهتمام السودان بضمان الوصول إلى اتفاق يستلهم قوانين المياه الدولية التي تراعي الاستغلال المنصف والعادل دون إلحاق ضرر بالآخر.

وتطرق عباس، لما بذله السودان في مرحلة الدراسات الفنية والتوصيات فيما يلي سلامة السد، والتي وجدت تجاوبا والتزاما من الطرف الإثيوبي في جانب التشييد، وفقا لما ذكرته وكالة اللأنباء السودانية "سونا".