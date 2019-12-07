أنهى فريق الجوالة بجامعة الأقصر استعدادته تمهيدا لانطلاق معسكر العمل الدولي الثاني عشر لجوالي وجوالات الجامعات العربية، في الفترة من 8 إلى 11 ديسمبر الجاري، بالمخيم الكشفي بجامعة جنوب الوادي بقنا، بمشاركة 15 جامعة على مستوى الجمهورية.

ويعد معسكر العمل الدولي الثانى عشر من الأنشطة القمية التي تنظمها جامعة جنوب الوادي بقنا كل عام، ويهدف إلى مشاركة الشباب في الأنشطة التنموية التي تخدم الجامعة، وتكسب الطلاب مهارات التحلي بالصبر والعزيمة والتفاني في العمل، يشمل أعمال تشجير وخدمة عامة وحفلات سمر وزيارات للمعالم الأثرية بالأقصر ورحلة سفاري لمدينة سفاجا.

وأكد الدكتور بدوي شحات، رئيس الجامعة، حرص الجامعة على المشاركة الفعالة بالمعسكر الدولي لجوالي وجوالات الجامعات كل عام، نظرا للدور الهام الذي يقوم به شباب الجوالة والخدمة العامة من أعمال تشجير وتجميل ومنافسات كشفية تساهم في تنمية مهارات طلاب الجوالة وزيادة المساحة الخضراء بالجامعة.

يشار إلى أن الجامعات المشاركة في المعسكر هي جامعة الأزهر وعين شمس وأسيوط وقناة السويس والمنوفية وبنها وبورسعيد والسويس وسوهاج وجامعة مدينة السادات وجامعة الأقصر، وزارة التعليم العالي والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، إضافة لجامعة جنوب الوادي.