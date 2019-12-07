قرر العميد أيمن الشريف، رئيس مدينة الأقصر، عقد لقاء أسبوعى بمدينة الأقصر، لعرض مشاكل المواطنين، وحل الأزمات الطارئة، أولاً بأول، وذلك يوم الأربعاء من كل أسبوع، في تمام الساعة 12 ظهرا، بقاعة الحمام الأولمبي بالعوامية.

وأشار "الشريف"، إلى أنه تقرر بدء عقد أول لقاء مع المواطنين، يوم الأربعاء المقبل، بمقر حمام السباحة الأولمبي بمنطقة العوامية.

هذا بالإضافة إلى انعقاد أعمال اليوم المفتوح للمواطنين، يوم الأثنين بمقر الديوان العام للمحافظة، وذلك للتيسير على المواطنين، وإيجاد أنسب الحلول للمشكلات، التى تواجههم من المسؤولين.