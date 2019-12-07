لقي 12 شخصا مصرعهم بعد أن جرفتهم السيول في غرب أوغندا، وفق ما أعلن الصليب الأحمر اليوم السبت، إثر هطول أمطار غزيرة في الدولة الواقعة في شرق أفريقيا.

وقالت مديرة فرع الصليب الأحمر في منطقة بونديبوغيو، ديانا توموهيمبيسي: "انتشلنا 12 جثة من المياه، ونقلنا شخصا إلى المستشفى للعلاج من جروح خطيرة".

وقالت لوكالة "فرانس برس" السبت: "بدأت الأمطار تهطل الليلة الماضية، واستمرت حتى التاسعة صباحا".

وأضافت: "جُرفت العديد من المنازل، وتقطعت الطرق وبعضها غرق كليا في المياه".

وبدأ الصليب الأحمر عملية بحث وإنقاذ مع الشرطة والجيش والسكان في 12 منطقة متضررة، لكن لم يتضح بعد عدد المفقودين.

وتعوق الأمطار الوصول إلى المناطق النائية على الحدود مع الكونغو الديموقراطية، التي تفصلها جبال روينزوري عن باقي مناطق أوغندا.

ومات 20 شخصا على الأقل بسبب الفيضانات وانزلاقات التربة الأسبوع الماضي في أوغندا.

وتضرب المنطقة ظاهرة مناخية يطلق عليها "ثنائية قطبية المحيط الهندي" وترتبط بتباين حرارة سطح مياه البحر بين المناطق الغربية والشرقية للمحيط.

ومياه المحيط شرق أفريقيا حاليا أكثر دفئا بكثير عن المعتاد، ما يتسبب بتبخر أكثر للمياه ودفع الهواء الرطب إلى الداخل فوق القارة ليصبح أمطارا، وهذه من العوامل المسببة للثنائية القطبية.

ويحذر العلماء من أنه مع ارتفاع حرارة المحيط بسبب التغير المناخي، ستصبح ظاهرة ثنائية قطبية المحيط الهندي أكثر تواترا وقسوة.