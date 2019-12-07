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انطلاق معرض Cairo ICT

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ورشة التنمية المحلية: 2050 فرصة استثمارية لمشروعات صناعية بالمحافظات

ورشة التنمية المحلية: 2050 فرصة استثمارية لمشروعات صناعية بالمحافظات

توصيات مؤتمر إدارة التحول الرقمي لتحقيق رؤية مصر 2030 بجامعة عين شمس

توصيات مؤتمر إدارة التحول الرقمي لتحقيق رؤية مصر 2030 بجامعة عين شمس

ارتفاع حصيلة هجوم جسر السنك إلى 24 قتيلا بينهم 4 شرطيين

ارتفاع حصيلة هجوم جسر السنك إلى 24 قتيلا بينهم 4 شرطيين

التعليم: التطوير خطة دولة وليس وزير

التعليم: التطوير خطة دولة وليس وزير

"الحياة اليوم" يستضيف مدرسين وأولياء أمور.. التعليم شاق على الجميع

"الحياة اليوم" يستضيف مدرسين وأولياء أمور.. التعليم شاق على الجميع

زرع إصبع قدم في كف أمريكي بعد قطع إبهامه بحادث

زرع إصبع قدم في كف أمريكي بعد قطع إبهامه بحادث

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توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. بارد ليلًا وسقوط أمطار قد تمتد للقاهرة

توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. بارد ليلًا وسقوط أمطار قد تمتد للقاهرة

مات في حرب شوارع.. والدة "شهيد الشهامة" بالمطرية تروي "جريمة الـ3 دقائق"

مات في حرب شوارع.. والدة "شهيد الشهامة" بالمطرية تروي "جريمة الـ3 دقائق"

"القاتل الصامت" ثالث مسببات الوفاة في مصر.. كيف تواجه السدة الرئوية؟

"القاتل الصامت" ثالث مسببات الوفاة في مصر.. كيف تواجه السدة الرئوية؟

"تُحلب".. منجد من ذوي الإعاقة الحركية بدرجة بطل رياضي: مفيش حاجة صعبة

"تُحلب".. منجد من ذوي الإعاقة الحركية بدرجة بطل رياضي: مفيش حاجة صعبة

مهلة دون غرامة وتعديل الحجز.. 6 تسهيلات تقدمها "الإسكان" للمواطنين

مهلة دون غرامة وتعديل الحجز.. 6 تسهيلات تقدمها "الإسكان" للمواطنين

تعرف على "الهرم الطائر" قبل مروره بالأرض خلال ساعات

تعرف على "الهرم الطائر" قبل مروره بالأرض خلال ساعات

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