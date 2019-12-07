"الحياة اليوم" يستضيف مدرسين وأولياء أمور.. التعليم شاق على الجميع

قال علاء عمر، مدرس لغة إنجليزية، إن هروب الطلاب من المدارس، يأتي بسبب عدم وعي ولي الأمر بضرورة غرس أهمية المدرسة لدى الأبناء، لكونها "بيتهم الثاني": "دلوقتي أصبح العفريت، بتاع ولي الأمر هو المدرس، وأن المدرسة مش مكان للتعليم وفاشلة".

مدرس لغة إنجليزية: يجب غرس أهمية المدرسة لدى الطلاب من أولياء أمورهم

وأضاف محمد حواش، مدرس رياضيات، خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم"، والذي تقدمه الإعلامية لبني عسل وحسام حداد، والمذاع على فضائية "الحياة"، أن هناك حلقة مفقوده بين المدرس والطالب وولي الأمر: "لو كان فيه ثقة بين الـ3 محاور عندها هيروح الطالب المدرسة، وهو عنده استعداد تام لتلقي المعلومة من المعلم"، موضحًا أن الطالب يحضر إلى المدرسة، وهو مقتنع تماما بأن المعلومات التي سيتلقاها من المدرسة، لن تكون أفضل من التي يتلقاها من السنتر: "بيجي عايز يفكر أزاي يضيع الحصة أزاي أو يزوغ أزاي، ويبقي أسمه أنه جه المدرسة علشان الغياب مش علشان يتلقى المعلومة".

بينما قال أحمد صابر، أحد أولياء الأمور، إن المنظومة التعليمية لم يدري تصليحها منذ 40 عام مضى: "فيه حاجة مش مظبوطه"، مشيرًا إلى أنه يجب على الوزارة الأهتمام بالمراحل الأولى من التعليم، حتى ينصب التطوير على الفئات الكبرى من المراحل التعليمية.

ولي أمر: 40 سنة مش عارفين نصلح العملية التعليمية.. فيه حاجة مش مظبوطة

وأكد نجم الدين إبراهيم، أحد أولياء الأمور، أنه يعطى لأبنائه دروسا في جميع المواد المدرسية في سنتر تعليمي: "أول الطلاب مابيخشوا أول يوم في المدرسة بيتقالهم مين اللي هياخد درس علشان ياخد أعمال السنة".

ولي أمر: بدي ولادي دروس في سنتر بكل المواد