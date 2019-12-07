أكد مسؤول إيراني للتلفزيون الرسمي مساء اليوم السبت، أن إيران ستكشف قريباً عن جيل جديد من أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم، في انتهاك جديد للاتفاق النووي المبرم مع القوى العالمية عام 2015.

وقال نائب رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أصغر زارين: "في القريب العاجل سنكشف عن جيل جديد من أجهزة الطرد المركزي مصنَّعة محلياً"، دون الخوض في التفاصيل.

وكانت إيران قالت في سبتمبر إنها بدأت في تطوير أجهزة طرد مركزي لتسريع عملية تخصيب اليورانيوم، في إطار خطواتها لتقليص التزاماتها الواردة في الاتفاق النووي الموقَّع عام 2015، بعد انسحاب الولايات المتحدة منه.