أستاذ هندسة بترول: الاكتفاء الذاتي من الغاز يحافظ على العملة الصعبة

قال الدكتور رمضان أبوالعلا، أستاذ هندسة البترول، إن قطاع البترول يشهد طفرة غير مسبوقة ومرحلة تحول واضحة من استيراد الغاز الطبيعي، لتحقيق الاكتفاء الذاتي منه؛ وهو ما سيعزز من زيادة إنتاج البترول والغاز والتوسع بالأشنطة الاستكشافية في مجال البترول والغاز وتوقيع عدد من الاتفاقيات الجديدة.

وأضاف "أبوالعلا" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مانشيت"، والمذاع على فضائية "ON E"، أن ذلك التحول قد ساهم في تناقص الديون وتسديد مستحقات الشركات الأجنبية، وهو انعكاس لاهتمام القيادة السياسية بشكل واضح وغير مسبوق بذلك القطاع، موضحا أن هناك عدد كبير من الشركات الكبرى في مجال البترول قامت بتكثيف استثماراتها في مصر، وهو ما انعكس على زيادة إنتاج مصر من الغاز الطبيعي الذي وصل لـ7.2 مليار متر مكعب و630 ألف برميل يوميا.

وأكد أن منتدى غاز شرق المتوسط قد أثقل مصر سياسيا ومنحها نوعا كبيرا من الاستقرار الذي تحاول بعض الدول التحرش بالمنطقة وإقامة عدد من التوترات بها: "الخط اللي مصر ماشية فيه يتسم بالحكمة السياسية؛ والصغائر التي تحدث من بعض الدول ليس لها أي أهمية"، مشيرا إلى أنه من الضروري أن تتحول استراتيجية قطاع البترول من نهج الاعتماد بشكل أساسي على الشركات الأجنبية، إلى تحقيق اكتشافات بترولية وغازية للاعتماد على الشركات الوطنية؛ لأنه ومع هذا التحول ستذهب قيمة الثروات المصرية إلى الموازنة العامة للدولة وتقل مديونات الشركات الأجنبية من العملة الصعبة.