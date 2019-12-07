ضبطت الأجهزة الأمنية بقنا، اليوم، تشكيلا عصابيا تخصص في السرقات وتثبيت المارة، على الطريق الزراعي بمركز أبوتشت.

تلقى اللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز أبوتشت، يفيد بتقدم شعبان عبدالفتاح أحمد، 25 عاما، مقيم بقرية السليمات، ببلاغ بتعرضه للسرقة، بعد إيقافه عنوة، على الطريق وسرقة التوك توك، وإطلاق أعيرة نارية على قدمه اليسرى.

وكشفت تحريات المباحث، أن وراء ارتكاب الواقعة "فهمي. ح. ف"، 27 عامًا، و"فارس. م. ع"، 29 عامًا، تخصصا في سرقة المارة بعد قطع الطريق عليهم.

وشكل فريق بحث وتم ضبط المتهمين، وبحوزتهما، بندقية وفرد خرطوش، وطلقات نارية، والتوك توك المسروق، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.