بعد عودتها لمصر... حكاية 8 أشهر غياب للراقصة جوهرة بسبب "الشورت"

بعد أسبوع من انتشار فيديوهات إباحية منسوبة للراقصة جوهرة، عادت الراقصة الروسية إلى مصر مرة أخرى بعد غياب 8 أشهر.

ومثلت جوهرة أمام محكمة جنح مستأنف الجيزة، أمس، والتي قررت إخلاء سبيلها، مع التأجيل ليوم 28 ديسمبر الجاري، بعد حضورها الجلسة من تلقاء نفسها، لنظر المستأنف المقدم منها على قرار حبسها لمدة عام بتهمة التحريض على الفسق في قضية سابقة.

وكانت الراقصة الروسية الشهيرة بـ "جوهرة"، 35 عاما، قد غادرت البلاد في أبريل الماضي، قبل أيام من صدور الحكم بحبسها في القضية التي نظرتها محكمة الجيزة، وقد قررت فيها حبس جوهرة، سنة مع الشغل والنفاذ، بعد اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور وإثارة الغرائز الجنسية للجمهور.

وجاءت المحاكمة بعد أن تمكنت قوات الأمن من ضبط الراقصة الروسية "ايكاترينا اندريفا"، وشهرتها جوهرة، أثناء قيامها بالرقص في ملهى ليلي بالجيزة، وذكرت التحريات أن قرار ضبط الراقصة كان في فبراير 2018، وذلك بعدما تم فحص الفيديو، وتبين أن الراقصة لم تكن ترتدي بدلة رقص مطابقة للمواصفات.

وقالت مصادر أمنية، إن الراقصة حضرت آنذاك للقاهرة قبل 6 أيام من ضبطها في فبراير 2018، ومقيمة في إحدى الشقق بمنطقة الدقي، وأنها ظهرت لها بعض مقاطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي "الفيس بوك"، تظهر فيها وهي ترتدي بدلة رقص بدون "شورت"، ما تسبب في وضعها تحت طائلة القانون بتهمة التحريض على الفسق.

وتمت إحالتها للمحاكمة الجنائية، وبعد تداول أوراق القضية عدة جلسات، أصدرت المحكمة قرارها السابق، وهو الأمر الذي دفع جوهرة للسفر خارج مصر في ذلك الحين.

ومنذ عدة أيام في واقعة جديدة لقت جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، تم تداول فيديوهات إباحية منسوبة لها، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن تلك الفيديوهات، والبحث عن المتسبب في تسريبها.