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الشوباشي عن منتقبة قصر ثقافة كفر الدوار: يجب منعه نهائيا

الشوباشي عن منتقبة قصر ثقافة كفر الدوار: يجب منعه نهائيا

وزيرة الصحة تصل الأقصر لمتابعة تسجيل الأسر في التأمين الشامل

وزيرة الصحة تصل الأقصر لمتابعة تسجيل الأسر في التأمين الشامل

شوقي غريب: الرئيس السيسي قالي "طوكيو يا شوقي"

شوقي غريب: الرئيس السيسي قالي "طوكيو يا شوقي"

علي جمعة: من يفضح الناس على السوشيال ميديا لن يستره الله يوم القيامة

علي جمعة: من يفضح الناس على السوشيال ميديا لن يستره الله يوم القيامة

طقس الأحد 8 ديسمبر 2019.. مائل للدفء بارد ليلا

طقس الأحد 8 ديسمبر 2019.. مائل للدفء بارد ليلا

الوزير: بكيت لتوقف ماكينات حفر الأنفاق.. والسيسي قالي ربنا هيوفقنا

الوزير: بكيت لتوقف ماكينات حفر الأنفاق.. والسيسي قالي ربنا هيوفقنا

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في مسقط رأس السادات.. محمود أول رئيس وحدة محلية من متحدي الإعاقة

في مسقط رأس السادات.. محمود أول رئيس وحدة محلية من متحدي الإعاقة

توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. بارد ليلًا وسقوط أمطار قد تمتد للقاهرة

توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. بارد ليلًا وسقوط أمطار قد تمتد للقاهرة

مات في حرب شوارع.. والدة "شهيد الشهامة" بالمطرية تروي "جريمة الـ3 دقائق"

مات في حرب شوارع.. والدة "شهيد الشهامة" بالمطرية تروي "جريمة الـ3 دقائق"

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"القاتل الصامت" ثالث مسببات الوفاة في مصر.. كيف تواجه السدة الرئوية؟

"تُحلب".. منجد من ذوي الإعاقة الحركية بدرجة بطل رياضي: مفيش حاجة صعبة

"تُحلب".. منجد من ذوي الإعاقة الحركية بدرجة بطل رياضي: مفيش حاجة صعبة

مهلة دون غرامة وتعديل الحجز.. 6 تسهيلات تقدمها "الإسكان" للمواطنين

مهلة دون غرامة وتعديل الحجز.. 6 تسهيلات تقدمها "الإسكان" للمواطنين

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