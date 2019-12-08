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هاري كين

أكد هارى كين، مهاجم توتنهام هوتسبير الإنجليزي، أن جوزيه مورينيو، المدير الفني الجديد للفريق، مدرب كبير وله تاريخ عظيم في عالم التدريب بالساحرة المستديرة، وتوج بجميع الألقاب في أوروبا.

وقال هارى كين، لوسائل إعلام بريطانية: "يتعين على مورينيو التفكير في لقبي كأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا بعد غياب 11 عاما عن الألقاب، أتمنى أن يتحقق ذلك مع توتنهام وأعتقد أنه سيكون عاما رائعا للفريق".

وأشار مهاجم تتوتنهام، إلى أن الفوز على وست هام، في أول مباراة رسمية لمورينيو تعد بداية جديدة لإظهار قدرات اللاعبين للمدرب، متمنيا أن يستغل اللاعبون الفرصة مع المدرب البرتغالي.

من ناحية آخرى، حرص عدد من لاعبي توتنهام، على زيارة الأرجنتينى ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني السابق للفريق، بعد إقالته مؤخرا وتعيين البرتغالي جوزيه مورينيو.

وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن أبرز اللاعبين الذين توجهوا إلى منزل المدرب، هارى كين، وإيريك داير، لتشجعه بعد إقالته من تدريب الفريق، خاصة أنه يتمتع بعلاقة جيدة مع اللاعبين الذين قضى معهم 5 سنوات داخل النادي اللندني وعاش بينهم لحظات سعادة وحزن طوال المشوار التدريبي للسيبرز.

وكان مجلس إدارة نادي توتنهام أقال ماوريسيو بوكيتينو، بسبب سوء النتائج في الدوري الإنجليزي، وتم تعيين المدرب البرتغالى جوزيه مورينيو، حتى يونيو 2023.

هاري كين: مورينيو مكسب لتوتنهام.. والعام الحالي سيكون رائعا

ليفربول

واصل الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، تفوقه الكاسح على الصعيد الرقمي على زميله في الريدز الجناح الدولي السنغالي ساديو ماني.

جاء ذلك بعدما نجح النجم المصري في تسجيل هدف لمصلحة ليفربول في مرمى بورنموث، في المباراة التي جمعت فريقه أمام بورنموث، السبت، بالجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، والتي انتهت بانتصار الريدز بثلاثية نظيفة.

وبذلك يكون صاحب الـ27 عامًا، نجح في تسجيل 82 هدفًا مع ليفربول من إجمالي 125 مباراة خاضها مع الريدز طوال تاريخه في مختلف البطولات التي شارك فيها مع الفريق الإنجليزي الكبير، فيما صنع 35 هدفًا في مختلف المنافسات.

على الجانب الآخر، لم ينجح ساديو ماني في تسجيل سوى 72 هدفًا من إجمالي 174 شارك فيها مع الريدز في مختلف البطولات طوال تاريخه، ونجح في صناعة 32 هدفًا.

المثير في الأمر أن ساديو ماني، تواجد في ليفربول أولًا قبل زميله في الفريق، إذ انتقل الدولي السنغالي للريدز قادمًا من ساوثهامبتون، مطلع موسم 2016-2017، ويخوض ماني حاليًا موسمه الرابع في ليفربول.

في المقابل يخوض الدولي المصري محمد صلاح، موسمه الثالث خلال الفترة الحالية مع الريدز، وذلك بعد انتقاله لكبير "الميرسيسايد"، قادمًا من صفوف "إيه إس روما" الإيطالي، مطلع موسم 2017-2018.

بالأرقام.. صلاح يواصل تفوقه الكاسح على ماني مع ليفربول

بورنموث

أعرب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، عن سعادته الكبيرة بالانتصار الثمين الذي حققه فريقه، مساء السبت، بالجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" على ضيفه بورنموث، والتي انتهت لمصلحة الريدز بثلاثية نظيفة.

وقال "كلوب"، في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب مواجهة بورنموث: "بكل تأكيد قدمنا مباراة عظيمة اليوم، كما أن جميع لاعبي الفريق قدموا مستوى فنيا رائعا ومميزا طيلة أحداث اللقاء".

وأضاف "كلوب": "الحديث يدور حاليًَا داخل غرفة ملابس الفريق حول خروجنا بشباك نظيفة من تلك المواجهة وهو أكثر ما أسعدنا اليوم".

وتابع المدرب الألماني حديثه، قائلًا: "لوفرين يعاني من شد عضلي خلال الوقت الحالي ونتمنى ألا تكون إصابته قوية، بالتأكيد تبدو إصابته غير خطيرة، لكننا سنمنحه راحة لمدة 48 ساعة على أي حال".

وأكمل المدرب الألماني صاحب الـ52 عامًا حديثه: "صلاح معافى تمامًا وسليم بنسبة 100%، لقد مضت مدة طويلة على إصابته القديمة لكن في بعض الأحيان تخشى في كل مباراة تخوضها التعرض للإصابات من جديد".

وأردف "كلوب": "صلاح كان قويًا للغاية اليوم، ونفس الحال هيندرسون، وميلنر نجح في التحكم تمامًا بوسط الميدان".

واختتم المدرب الألماني حديثه: "لاتزال هناك العديد من المواجهات التي تنتظرنا في الدوري، وعلينا أن نواصل العمل واللعب بنفس الإيقاع الذي نخوض به جميع مبارياتنا".

كلوب: قدمنا مباراة عظيمة أمام بورنموث.. وصلاح سليم بنسبة 100%