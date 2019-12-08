أخصائي نفسي: مصر من أقل دول العالم في نسب الانتحار

قال الدكتور هاشم بحري، أستاذ الطب النفسي، إن الإحصائيات تؤكد أن مصر من أقل دول العالم في نسب الانتحار.

وأضاف "بحري" خلال مداخلة بأولى حلقات برنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، والإعلامية ريهام إبراهيم، على شاشة "cbc"، أن هناك دولا أقل من مصر في التعداد السكاني، وأكثر منها في نسب الانتحار، مؤكدا على أن المنتحر غالبا ولمدة شهر قبل الانتحار يخبر المحيطين به بأنه لم يعد لديه قدرة على التحمل، وعندما لا يجد استجابة من المحيطين يقرر الانتحار.

وعن السلام الداخلي والصحة النفسية في حياة الإنسان، أوضح الخبير النفسي، أن ذلك له دور كبير في حياة الإنسان.

وتابع، أن المصالحة الداخلية هي أن يكون الإنسان متقبلا لعيوبه ومميزاته ومتصالحا معها، "عشان أما أشوف أخطاء الآخرين أقبلها واستوعب إنه عنده ظروف ممكن تكون عندي ظروف زيه في يوم من الأيام، والمشكلة الأكبر عند الناس في إصدار الأحكام على بعض".

وانطلقت أمس الأحد، أولى حلقات برنامج التوك شو "من مصر"، على قناة "cbc" الفضائية، وذلك في تمام الـ11 مساء، تقديم الإعلامي عمرو خليل، والإعلامية ريهام إبراهيم.