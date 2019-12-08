قال الإعلامي عمرو خليل، إن برنامج "من مصر" سمي بهذا الاسم لأنه يقدم من مصر لكل أهل مصر، ولأهل مصر بالوطن العربي أينما كانوا.

وأضاف خلال أولى حلقات برنامج "من مصر" على شاشة "CBC" رفقة الإعلامية ريهام إبراهيم: "سعيد إني رجعت بيتي سي بي سي من جديد اللي ليا فيها ذكريات لا تنسى".

وتابع: "بنوعدكم نققدم كل جهدنا عشان نقدم لكم مادة إعلامية تليق بالمواطن المصري والعربي، وهنقتحكم كل حاجة سواء في مجالات الصحة أو التعليم أو الرياضة أو التاريخ أو الصحة النفسية".

واستطرد: "البرنامج سيشغله الإنسان المصري في المقام الأول، وهنتكلم على كل حاجة تخصة، وعن حضارته اللي هي أساس التقدم وازدهار الأمم، ومفيش دولة ممكن تكون في مصاف الدول المتقدمة إلا عن طريق بناء الإنسان، واللي يتم بناؤه بإعادة بناء المجتمع ككل عن طريق بناء الأسرة لأنها اللبنة الأولى في كل شيء".

وأوضح: "هنشتغل على كل آمال وطموحات المصريين، وهنقدمهالكم هندردش معاكم عشان نعرف إيه المشاكل وإيه الأحلام، وهنعرض نماذج نجاح وهنظهر إبداعات وقصص إخفاقات عشان نتعلم منها، وهنوعدكم كل دا يتم بالصراحة والوضوح ومش هنخبي أي شيء".

وانطلقت أمس الأحد، أولى حلقات برنامج التوك شو "من مصر" على قناة "cbc" الفضائية، وذلك في تمام الـ11 مساء، تقديم الإعلامي عمرو خليل، والإعلامية ريهام إبراهيم.