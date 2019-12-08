استعرض الإعلاميان عمرو خليل، وريهام إبراهيم، الفقرات الأسبوعية لبرنامج "من مصر" المذاع على شاشة "cbc".

وأوضحا الإعلامييان، أن كل حلقة ستبدأ بفقرة خبرية يومية لاستعراض أهم الأخبار، كذلك فقرة يومية خاصة بالسوشيال ميديا وما تم تداوله عليها.

السبت

سيحل الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، ضيفا يوم السبت من كل أسبوع على البرنامج.

الأحد

سيكون هناك لقاء خاصا مع إحدى الشخصيات الهامة، وهذا الأسبوع سيكون اللقاء مع عالم الفضاء الدكتور فاروق الباز.

الاثنين

سيكون يوما مخصصا للنزول إلى الشارع وإظهار الإيجابيات والسلبيات، "هننزل للشارع والمحافظات وهنكون جنب حضراتكم، وهنرصد الإيجابيات والسلبيات في كل محافظة، وهيكون معانا المسؤول في الشارع، وكمان ممثلي المجتمع المدني، وهنسمع طلبات الناس، والأسبوع دا هنكون عند أهل الشرقية ومحضرين ليهم حجات عظيمة وهيكون فيه أخبار حلوة".

الثلاثاء

يوم الثلاثاء ستكون هناك فقرة خاصة تحت اسم "أهالينا"، وهي مخصصة لربات البيوت، وأوضحت ريهام إبراهيم، أن الفقرة ستتحدث عن كل ما يخض المرأة، "هنتكلم فيها عن حكايتنا وعن الزمن الجميل والبيت والأسرة، وهيكون فيه فقرات خاصة عن أيام فاتت حلوة وهتكون للمرأة المصرية مساحة ونصيب الأسد، والست اللي بتعول وإزاي يكون فيه ترابط أكثر وسط مشاغل الحياة، وكذلك فقرة فنية".

البرنامج من تقديم الإعلاميان ريهام إبراهيم وعمرو خليل، ويذاع من السبت إلى الثلاثاء الساعة 11 مساء لمدة ساعة ونصف، بجانب لقاء شهري سيكون يوم الأربعاء، بفقرات خاصة سيحل فيها الدكتور هاني الناظر أستاذ الأمراض الجلدية، والدكتور وسيم السيسي عالم المصريات، والدكتور هاشم بحري، أستاذ الطب النفسي، والمعلق الرياضي أيمن الكاشف، ليتحدث كل منهم في مجال تخصصه.