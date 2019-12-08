صحة أسيوط: إصابة تلميذين بالجديري المائي.. ولا صحة لوجود 80 مصابا

نفى الدكتور وحيد مصطفى مدير إدارة مكافحة الأمراض المعدية بمديرية الصحة بأسيوط، ما تناقلته بعض المواقع الإخبارية بشأن إصابة 80 تلميذا بمرض الجديري المائي في إحدى المدارس الابتدائية التابعة لإدارة أبنوب التعليمية.

وأكد مدير إدارة مكافحة الأمراض المعدية أنّ حالات الإصابة تمثلت في تلميذين فقط، وتم منحهما إجازة لمدة أسبوعين منعا لانتشار الفيروس، لافتا إلى عرض 9 تلاميذ آخرين من مدرسة الناصرية، لديهم طفح جلدي على مستشفى التأمين الصحي لتشخيص حالاتهم.

وأضاف مدير إدارة مكافحة الأمراض المعدية أنّ نسبة الشفاء من مرض الجديري المائي تبلغ 100%، ولا توجد منه خطورة أو وفاة على مستوى العالم، إذ إنّه مرض جلدي سطحي وعبارة عن فقاعات مائية، موضحا أنّ عزل التلاميذ المصابة لمنع انتشار المرض بين التلاميذ .

وطالب الدكتور وحيد مصطفى، المواقع الإخبارية بتوخي الدقة في نشر مثل الأخبار التي قد تنشر الخوف بين التلاميذ وأولياء أمورهم، خاصة وأنّها غير صحيحة.