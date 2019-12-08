اجتماع لوزراء الخارجية والري في واشنطن غدا لاستكمال مباحثات سد النهضة

يُعقد غدا التاسع من ديسمبر بالعاصمة الامريكية واشنطن، احتماع وزراء الخارجية وزراء الموارد المائية مصر والسودان و أثيوبيا، لاستكمال المباحثات الخاصة بقواعد الملء والتشغيل لسد النهضة وذلك برعاية وزير الخزانة الأمريكي وبمشاركة البنك الدولي.

وقال بيان لوزارة الموارد المائية والري إن الاجتماع يعقد في ضوء مخرجات اجتماع وزراء خارجية الدول الثلاث مصر والسودان واثيوبيا في العاصمة الامريكية واشنطن الذي عقد في التاسع من نوفمبر الماضي وبرعاية وزير الخزانه الامريكية وحضور رئيس البنك الدولي في ضوء الاتفاق على عقد اربع اجتماعات فنية على أن يتخللهم اجتماعين بالولايات المتحدة لمتابعة وتقييم سير المفاوضات الفنية.

ومن المقرر أن يستكمل الاجتماع النقاشات الخاصة بقواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

تجدر الإشارة إلى انه تم عقد الاجتماع الأول في اثيوبيا خلال الفترة من ١٥ إلى ١٦ نوفمبر الماضي وأيضا الاجتماع الثانى بالقاهرة خلال الفترة من ٢ إلى ٣ ديسمبر الجاري في اطار السعى لتقريب وجهات النظر بين الدول الثلاثة للوصول الى توافق حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة وذلك في اطار رغبة الجانب المصري في التوصل لاتفاق عادل ومتوازن يحقق التنسيق بين سد النهضة والسد العالى، وايضاً في اطار أهمية التوافق على آلية للتشغيل التنسيقي بين السدود وهى آليه دولية متعارف عليها في اداره احواض الانهار المشتركة.